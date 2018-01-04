Польша объявила условия подписания нового газового контракта с РФ

В Польше сегодня сообщили, на каких условиях страна готова подписать новый контракт на поставки российского газа. Согласно последней информации, действующее соглашение истекает в 2022 году.

Польский эксперт заявил, что новый контракт может быть заключен лишь в том случае, если цена на газ не будет зависеть от стоимости нефти, передает издание Dziennik Gazetą Prawną. Нынешний договор власти Польши считают невыгодным, а будущий, по их мнению, обсуждать еще рано.

Отмечается также, что в случае подписания нового контракта с Российской Федерацией, соглашение не будет действовать в течение длительного срока и на большие объемы сырья.