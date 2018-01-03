Альфа-банк не будет обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания из-за введенных против России санкций. Об этом сообщил первый зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев.

По его словам, за последние годы объем бизнеса банка, связанного с оборонкой, значительно вырос. Однако до разъяснения деталей американских санкций «Альфа» вынуждена прекратить сотрудничество.

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — пояснил «Эху Москвы» Сысуев.

О том, что из-за санкций сужается клиентская база банка, ранее заявил и акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман в интервью Forbes, опубликованном 29 декабря.