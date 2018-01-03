Украина заявила о рекордном за восемь лет транзите газа в 2017 году

Транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 млрд кубометров — это рекордное значение за последние 8 лет, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза». В Госдуме прокомментировали условия Порошенко по покупке российского газа

Филиал компании, «Оператор ГТС Украины», выполняет заявки на транспортировку газа своевременно и в полных объемах, подчеркивается в сообщении.

Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.