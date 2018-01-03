Сбербанк предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть деньги клиентов

Сбербанк в 2017 году предотвратил более 300 тыс. попыток хакеров украсть более 20 млрд руб. со счетов клиентов против 16 млрд руб. в 2016 году. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, хакеры пытались похитить средства напрямую либо с помощью методов социальной инженерии и с использованием вирусов.

Он отметил, что банк должен опережать инновационные попытки плохих хакеров и создавать правильную защиту у себя. Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что в Сбербанке решили нанять команды «белых» и «красных» хакеров, в которые входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности. Они занимаются тестированием банковских систем, и открыто, и скрытно.

Кроме того, Сбербанк и Министерство внутренних дел создали рабочую группу по борьбе с хакерами.

По словам Кузнецова, в крупнейшем российском банке занялись кибербезопасностью в новом формате чуть больше 2 лет назад — после того, как президент «Сбербанка» Герман Греф решил полностью переконфигурировать службу безопасности и поставил задачу: объехать весь мир, собрать все лучшее и создать свое. «Это было сделано», — добавил Кузнецов.