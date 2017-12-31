Криптовалюта будет национальной - Англия готова выпустить свои цифровые деньги

Банк Англии готов запустить собственную криптовалюту. Уже в следующем году цифровая валюта под названием RSCoin будет функционировать на блокчейне. Британская криптовалюта будет привязана к национальной денежной единице — фунту стерлингов.

По замыслу Лондона, она существенно изменит банковский сектор государства и позволит гражданам Соединенного Королевства хранить деньги в цифровом виде с помощью центрального банка. Это избавит от необходимости получать кредиты и займы в различных банковских организациях, а крупные операции, например покупка дома или машины, будут осуществляться за считанные минуты.

Проектом создания собственной криптовалюты занимается исследовательский отдел банка Англии, пишет газета The Telegraph