Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих списание налогов.

Путин в ходе пресс-конференции предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей, накопивших долги по налогам - долги, которые возникли не по вине человека, а из-за несовершенства налоговой систем.

Поручено обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих:

освобождение от обложения налогом на доходы физлиц доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при получении которых не был удержан налог и сведения о которых были представлены налоговыми агентами в налоговые органы, определив перечень таких доходов;

признание безнадёжными к взысканию и списание недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу, образовавшейся у физлиц по состоянию на 1 января 2015 г.

признание безнадёжными к взысканию и списание недоимки по налогам (за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ, задолженности по пеням, начисленным на сумму указанной недоимки, и задолженности по штрафам, образовавшихся на 1 января 2015 г. у индивидуальных предпринимателей и лиц, утративших статус ИП.

Владимир Путин поручил принять "исчерпывающие меры", чтобы не допустить необоснованный рост квартплаты. "Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме", - сообщается на сайте Кремля.