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"Аэрофлот": Теперь зарплата командиров корабля будет 650 тысяч рублей

28 декабря 2017, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

"Аэрофлот": Теперь зарплата командиров корабля будет 650 тысяч рублей
фото: pixabay.com

"Аэрофлот" принял решение повысить зарплаты командирам корабля до 650 тыс. рублей. Сейчас проблема утечки квалифицированных летных кадров стоит особенно остро. Причем, как отметил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, пилоты выбирают азиатские страны, в основном Китай из-за больших зарплат.

"У нас ушло за этот год около 60 командиров, высококлассных командиров, в Китай. Они им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать зарплату, она просто нереальная", - подчеркнул Савельев. Как считают в руководстве российской авиакомпнии, повышение заработных плат должно сделать работу в России более привлекательной для летчиков из-за рубежа, пишет ТАСС.

По данным кадрового центра "Авиаперсонал", средняя зарплата командира воздушного судна в России составляет в долларовом эквиваленте 5 тысяч, в Китае же зарплата пилотов, приглашенных из-за рубежа 19,5 тысяч долларов, местные летчики получают намного меньше. В США летчики зарабатывают в среднем 15 тысяч долларов, а в Европе около 9,5 тысяч.

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