В Госдуме прокомментировали условия Порошенко по покупке российского газа

Глава комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев готов покупать у России газ, но дешевый.

Как отметил Завальный, Москва никогда не отказывала Киеву в поставках газа. Сейчас газ, который покупает Украина реэкспортом, тоже из России. Если бы он закупался у Москвы, он обходился бы дешевле "где-то на $20 за тысячу кубов", сообщил Завальный RT. "Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", - добавил он. Депутат также заметил, что поставка и стоимость газа всегда обсуждаемы.

Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook.