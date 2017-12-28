От замены контрольно-кассовой техники страдают ИП

Атмосфера и "погода" в налоговой сфере кардинально улучшились. Давно не слышно, что кто-то "кошмарит" бизнес. Но были отмечены другие проблемные зоны в малом бизнесе и предпринимательстве В частности, огромной проблемой для начинающих предпринимателей является замена контрольно-кассовой техники (ККТ).

Сегодня малый бизнес – это не миллиардеры, а конкретно работающие индивидуальные предприниматели. И когда каждые 3-4 года меняются контрольно-кассовые аппараты, которые стоят не так уж и дешево, бремя ложится на предпринимателя.

Суммы, которые государство требует сегодня вложить, несоизмеримы с доходами начинающих предпринимателей. Это серьезный удар по бизнесу. Определенные государственные структуры просто кормятся от предпринимателя, и эта практика продолжается из года в год. В третий раз меняется ККТ за последние 10 лет. Разве это нормально?

(По материалам сайтов garant.ru novostimb.ru mkset.ru expbiz.ru)