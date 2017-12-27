На Уралмашзаводе меняется руководство

29 декабря совет директоров ПАО «Уралмашзавод» примет решение о досрочном увольнении действующего генерального директора Андрея Кузнецова и назначения нового генерального директора, сообщает пресс-служба предприятия.

Кузнецов уйдет на повышение. С нового года он будет курировать производство сразу трех предприятий, входящих в УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

"Андрею Леонидовичу Кузнецову, который был главой УЗТМ с середины 2015 года, предложен пост первого заместителя генерального директора управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». В ее активе сегодня три площадки: это «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «ОМЗ – Литейное производство» и ПАО «Уралмашзавод». В случае назначения на данную должность А.Л. Кузнецов будет курировать блок сервисных служб и направление продаж всех предприятий, входящих в УК «УЗТМ-КАРТЭКС», - пишет пресс-служба.