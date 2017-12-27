Аналитики предсказали российской экономике новые проблемы в 2018 году

Финансовый эксперт Степан Демура предсказал дефолт России. По его мнению, в следующем году банки в стране будут массово закрываться, а стоимость доллара достигнет 100 рублей. Другие специалисты, давшие свой прогноз на 2018-й, не столь пессимистичны.

В 2018 году российская экономика должна вырасти на 1,8% - 2%. Такой показатель содержится в прогнозах, опубликованных министерством экономического развития и Центральный банком. Надеется на двухпроцентный рост и председатель правительства Дмитрий Медведев.









Похожие цифры называют и европейские аналитики. Французский Societe General ожидает роста в 1,5%, Еврокомиссия – в 1,7%.

Финансовый эксперт Степан Демура, известный своими пессимистичными прогнозами, эту точку зрения не разделяет. Он предрек, что в следующем году в России произойдет не экономический рост, а дефолт.

По словам Демуры, в 2018-м отечественные банки начнут массово разоряться. Правительству придется возмещать вкладчикам убытки из резервных средств, что приведет к полному истощению запасов. Эксперт не исключает, что к концу года стоимость доллара достигнет 100 рублей.









Насколько вероятно такое развитие событий? Специалисты, опрошенные ТАСС, полагают, что причин для опасений нет.

Эксперт Ярослав Лисоволик, работающий в одном из российских банков, отметил, что отечественная экономика обрела устойчивость за счет уменьшения зависимости от мировых цен на углеводородное топливо. По его оценке, курс доллара в 2018 году будет изменяться не очень сильно и продолжит колебаться в узком диапазоне примерно от 57 до 63 рублей.

Аналитик Игорь Николаев, которого процитировало издание «Газета.Ru», отметил, что уходящий год стал для экономики относительно удачным. Росту, который по итогам двенадцати месяцев может составить от 1,5% до 2%, способствовали высокие цены на нефть и большие расходы государства и связанных с ним корпораций на крупные стройки вроде возведения Керченского моста.









В 2018-м, согласно расчетам Николаева, ситуация в экономике немного ухудшится. В качестве одной из причин этого им названо исчерпание Резервного фонда. Эксперт прогнозирует в будущем году рост около нуля, однако серьезных потрясений, описанных Степаном Демурой, не ждет.