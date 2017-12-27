Принят бюджет Екатеринбурга на 2018 год

26 декабря Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год. Доходы уральской столицы составят в будущем году 36,5 млрд рублей, расходы – 37,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба горпарламента.

По словам начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, расходы бюджета на социальную сферу составят 66,2%. На образование будет потрачено 18,6 млрд рублей, социальную политику – 3,7 млрд рублей, на финансирование сферы ЖКХ – более 2 млрд рублей. Более 1,8 млрд рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог.