Роспатент: год был неудачный, надеемся на поддержку государства

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал, что уходящий год был не самым удачным для ведомства. Данное заявление было сделано в ходе итоговой пресс-конференции.

Выяснилось, что в Роспатенте было замечено существенное снижение патентной активности, а также уменьшение количества научных разработок и их замена торговыми марками. По словам Ивлиева, который ссылается на оценки зарубежных коллег, РФ в настоящий момент не в полной мере реализует потенциал в патентах. В качестве сравнения он привел следующие данные: Роспатент в год регистрирует около 5 тысяч образцов, а вот Германия – не менее 50 тысяч, передает портал "Свободная пресса".

Руководитель ведомства признал, что заявки рассматриваются иногда так долго, что технологии устаревают и патентовать их бессмысленно. Также отмечается и сокращение финансирования, что также накладывает отпечаток на результаты работы. Нельзя также не сказать о том, что бюджетные средства зачастую не расходуются по целевому финансированию.

В данных условиях попытки Роспатента занять позицию государственного регулятора в сфере ICО (первичное размещение токенов) не кажется целесообразным. Дело в том, что Федеральной службе элементарно не хватает специалистов, хотя руководство ведомства уверяет, что в ближайшее время оцифрует 80 процентов архивов и сможет довести число электронных заявок до 70 процентов.

Ивлиев добавил, что все надежды возлагаются на поддержку государства, которое намерено выделить в будущем году Роспатенту на 38 процентов больше средств, чем в уходящем.