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В Минсельхозе и Росстате рассказали об урожае за 2017 год

26 декабря 2017, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Минсельхозе и Росстате рассказали об урожае за 2017 год
фото: pixabay.com

Во вторник, 26 декабря, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в Федеральной службе государственной статистики рассказали об урожае за уходящий год.

Рекордный урожай зерновых способствовал увеличению погрузки на Приволжской жд

Рекордный урожай зерновых способствовал увеличению погрузки на Приволжской жд

Согласно последней информации Минсельхоза, в 2017 году урожай пшеницы в России чистом весе достиг 85,8 млн т., передает ТАСС. В бункерном весе урожай составил 88,1 млн т.

Что касается сбора кукурузы на территории страны, то он снизился до 12,1 млн т. по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 15,3 млн т. Ячменя в этом году собрали 20,6 млн т., а гречихи – 1,519 млн т. Сбор риса упал до 983,9 тыс. т. – в прошлом году урожай составил 1,1 млн т., передает vestifinance.ru.

 

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