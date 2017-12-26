В Минсельхозе и Росстате рассказали об урожае за 2017 год

Во вторник, 26 декабря, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в Федеральной службе государственной статистики рассказали об урожае за уходящий год.

Согласно последней информации Минсельхоза, в 2017 году урожай пшеницы в России чистом весе достиг 85,8 млн т., передает ТАСС. В бункерном весе урожай составил 88,1 млн т.

Что касается сбора кукурузы на территории страны, то он снизился до 12,1 млн т. по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 15,3 млн т. Ячменя в этом году собрали 20,6 млн т., а гречихи – 1,519 млн т. Сбор риса упал до 983,9 тыс. т. – в прошлом году урожай составил 1,1 млн т., передает vestifinance.ru.