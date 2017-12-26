Эксперты назвали реальную стоимость биткоина

Эксперты проанализировали общую информацию о биткоине и решили назвать его реальную стоимость. Нестандартное исследование провел аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт и его коллеги.

Согласно последним данным, в документе, который подготовили специалисты, настоящая цена биткоина напрямую не указана, но в одном из разделов материала подчеркивается, что его невозможно оценивать в качестве валюты, поскольку у него нет процентной ставки, передает издание Business Insider.

Фосетт также заметил, что если в будущем никто не станет использовать биткоин в качестве платежного средства, его цена будет нулевой.

Напомним, в настоящий момент стоимость криптовалюты достигает 14 тысяч долларов.