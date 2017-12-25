Набиуллина: новые банкноты в 200 и 2000 рублей это не сувениры!

Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые купюры в 200 и 2000 рублей как сувениры. Глава Банка России сообщила, что никаких ограничений по выпуску денежных купюр нет, и через несколько месяцев они войдут в повседневный обиход.

"Знаю о том, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Пока они редкие - даже некоторые магазины пока опасаются брать эти купюры", - сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24". Да, пока они редкость, но даже сейчас хранить их нет никакого смысла, пояснила глава ЦБ РФ. Первая партия новых денежных банкнот должна поступить в обращение до конца 2017 года. А через несколько месяцев они полностью войдут в денежный оборот.

Напомним, на купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей - космодром Восточный и мост на остров Русский. Новые банкноты были представлены 12 октября.