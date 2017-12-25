2017-й стал годом биткоина. За последние двенадцать месяцев его курс по отношению к доллару увеличился в шестнадцать раз. Между тем, будущее самой популярной криптовалюты в мире остается туманным.

На сегодняшний момент за один биткоин на бирже дают тринадцать с половиной тысяч долларов. Это в шестнадцать раз больше, чем в начале 2017-го. За год капитализация данной криптовалюты достигла 300 миллиардов долларов, она стала важной частью мирового рынка.









Однако, несмотря на очевидный прорыв, ясности в вопросе о дальнейших перспективах биткоина и других «цифровых денег» пока нет. Власти признавать их не хотят. Единственной крупной экономикой, где биткоин введен в легальное поле, в настоящее время является Япония.

Руководители ведущих кредитных организаций отказываются воспринимать криптовалюту всерьез. Мнение финансистов выразил исполнительный директор американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон. Минувшей осенью он заявил агентству Bloomberg, что ажиотаж вокруг биткоина является «глупостью», которая приведет к печальным последствиям.

По словам Даймона, биткоин – это пирамида, которая в недалеком будущем посыплется. Глава JP Morgan Chase предрек, что инвесторов, вложившихся в криптовалюту, ждет крах, подобный тому, что произошел в Нидерландах XVII века на излете тюльпанной лихорадки – всплеска спекулятивного спроса на луковицы цветов.









Сторонники использования технологии блокчейн не разделяют столь пессимистичного взгляда на будущее биткоина. Российский эксперт Юрий Припачкин в разговоре с RT отметил, что цифровая экономика требует своих, цифровых денег, поэтому криптовалюты будут и дальше расти в цене. Припачкин предположил, что в 2018 году биткоин сможет преодолеть отметку в 20 тысяч долларов.









По мнению экспертов сайта pronedra.ru, велика вероятность того, что в следующем году один биткоин подорожает до 40 и даже 100 тысяч долларов. Между тем, издание признает, что сделать точный прогноз относительно перспектив криптовалюты невозможно. Этому мешает ряд факторов, среди них упоминавшаяся выше нелегальность биткоина.