РМК в три раза увеличила объемы отчисления налогов за пять лет

РМК в три раза увеличила за последние 5 лет объемы отчислений в бюджет Южного Урала. Это получилось благодаря запуску Михеевского ГОКа.

Напомним, что Михеевский ГОК начал работу в 2013 году и благодаря его деятельности налоги составили половину бюджета Варненского района. Кроме того, РМК ежегодно направляет деньги на реализации соцпрограмм. Кроме того, здесь трудятся полторы тысячи специалистов,90 процентов из которых – местные жители.

В 2012 году сумма налоговых отчислений в бюджет региона составила около 680 миллионов рублей, по прогнозам на конец 2017 года – около 2 миллиардов рублей.

Отметим, что Томинский ГОК станет аналогичным предприятием и может еще в два раза увеличить объемы отчислений в бюджет Южного Урала. Это позволит Русской медной компании стать вторым по значимости предприятием Челябинской области после ММК.