Экономика Подмосковья в 2017 году показала существенный рост

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье, 24 декабря, сделал важное заявление. По словам политика, в 2017 году экономика Подмосковья продемонстрировала существенный рост.

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Согласно последней информации, в уходящем году данный показатель увеличился на 3,2 процента. Воробьев подчеркнул, что в Московской области за этот период времени появилось не менее 50 новых предприятий, вследствие чего бюджет получил дополнительный доход.

Как сообщает "Радио 1", губернатор заметил, что ключевой задачей властей в настоящий момент является наращивание и привлечение инвестиций.

Андрей Воробьев также добавил, что в Подмосковье принимаются серьезные меры в сфере переработки мусора, ведутся работы по капитальному ремонту в поликлиниках, а также по предоставлению жилья дольщикам.



