Топилин рассказал, что сможет победить бедность в России

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ряд других социально-экономических и демографических мер позволят преодолеть бедность в России, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Топилин сказал, что в России продолжат повышение заработных плат, введение пособий по критериям нуждаемости, принятие ряда демографических мер. В России число людей, получающих доход ниже прожиточного минимума, через шесть-семь лет должно сократиться до 7-8 процентов. По его словам, нынешние параметры - между 13 и 14%.

Глава России Владимир Путин высказался о масштабах бедности в стране. По словам президента, российские власти твердо намерены продолжать активную работу по решению данной важнейшей проблемы.