Цена на бензин может подскочить до 50 рублей за литр

Цены на бензин в России в 2018 году могут подскочить до 50 рублей за литр и даже выше. Литр бензина марки АИ-95 будет стоить более 53 рублей, - сообщило Федеральное Агентство новостей, со ссылкой на экспертов топливного рынка.

На прошлой неделе цены на бензин в России уже достигли рекордных отметок. Так оптовая цена АИ-92 выросла в период с 7 по 13 ноября до 42 850 рублей за 1 тонну (на 2,3%), АИ-95 — до 44 990 рублей за 1 тонну (рост составил 1,7%).

Как считают эксперты, в будущем году цены на автомобильное топливо в регионах не будут значительно отличаться.

В зависимости от региона, цены будут варьироваться. По мнению экспертов, цены в Дальневосточном федеральном округе от Центрального региона сильно отличаться не будут.

По пластиковым картам цена бензина будет немного ниже: АИ-95 можно будет заправиться по 53,15 рубля за литр, АИ-92 — по 51,75 рубль за литр.