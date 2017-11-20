Бизнесмены пожаловались Путину на Медведева из-за новых сборов

Российские бизнесмены пожаловались Владимиру Путину на введение новых сборов. Президенты четырех бизнес-объединений – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», ТПП и «Опоры России» и «Деловой России» направили президенту России письмо, в котором указали на нарушение моратория на рост налоговой нагрузки, который был введен в 2014 году.

Путин три года назад ввел мораторий на рост налоговой нагрузки вплоть до конца 2018 года. Но, как сообщили бизнесмены российскому лидеру, правительство Дмитрия Медведева вписало в проект трехлетнего бюджета новые сборы, и теперь предпринимателям придется доплачивать только в будущем году более 100 миллиардов рублей, - пишет газета «Ведомости».

Как уточнили представители бизнеса, в проект бюджета включены новые платежи: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор в размере 7% на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сборе - 25% - в морских портах. А уже имеющиеся сборы растут: утилизационный сбор на автомобили индексируется на 15%.