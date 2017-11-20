В РФ создадут три территории опережающего развития

В России в скором времени будут созданы три новые территории опережающего социально-экономического развития.

Соответствующие постановления подписал российской премьер-министр Дмитрий Медведев. В документах, опубликованных на официальном сайте кабмина, уточняется, что в городе Лесной, расположенном в Рязанской области, появится ТОР "Лесной", которая даст возможность диверсифицировать экономику населенного пункта, создать около 900 рабочих мест, привлечь крупные инвестиции (7,6 миллиарда рублей), а также уменьшить его экономическую зависимость от ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик".

Кроме того, в Челябинской области создадут ТОР "Верхний Уфалей", вследствие чего возникнет около 860 рабочих мест и будут привлечены инвестиции на 2 миллиарда рублей.

Что касается ТОР "Сосенский" в Калужской области, то создание данной территории даст возможность повысить инвестпривлекательность региона и создать более тысячи рабочих мест.

В документах также подчеркивается, что в Хабаровском крае ТОР "Николаевск" решено расширить сразу на три земельных участка.