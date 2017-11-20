Эксперты назвали сумму, в которую Brexit обходится средней британской семье

Специалисты из лондонского центра Centre for Economic Performance провели исследование и выяснили, что начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза негативно сказалось на экономике страны.

В худшую сторону изменились показатели инфляции в стране, реальной зарплаты граждан, а также общего уровня их жизни. Как уточняется на официальном сайте центра, среднестатистической британской семье Brexit каждую неделю обходится в 7,74 фунта (10,23 доллара) или 404 фунта в год (533,9 доллара).

Специалисты также подчеркивают, что семьи с разным уровнем дохода ощутили на себе существенный рост инфляции, поскольку увеличилась стоимость импорта. В магазинах ощутимо подорожали крупы, хлеб, яйца, молоко, кофе, вино, пиво, а также мебель. В большей мере это коснулось жителей Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

