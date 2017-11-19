В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году
19 ноября 2017, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Жители России не перестают обсуждать возможность повышения цен на шампанское к Новому году.
Ранее сообщалось, что самые крупные производители данного напитка не планируют увеличивать стоимость в связи с уменьшением урожая винограда в этом году.
На днях стало известно, что ключевые импортеры игристых вин заявили, что к главному празднику рост цен на шампанское действительно составит 10-15 процентов, поскольку спрос повысится, а в Европе в 2017 году был неурожай. Что касается российских изготовителей, то они ждут роста минимальных розничных цен на шампанское и игристые вина, передает РИА "Новости".