В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

Жители России не перестают обсуждать возможность повышения цен на шампанское к Новому году.

Ранее сообщалось, что самые крупные производители данного напитка не планируют увеличивать стоимость в связи с уменьшением урожая винограда в этом году.

На днях стало известно, что ключевые импортеры игристых вин заявили, что к главному празднику рост цен на шампанское действительно составит 10-15 процентов, поскольку спрос повысится, а в Европе в 2017 году был неурожай. Что касается российских изготовителей, то они ждут роста минимальных розничных цен на шампанское и игристые вина, передает РИА "Новости".