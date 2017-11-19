РЖД переименовали должность главы компании

ОАО «РЖД» решило переименовать должность главы компании. Теперь руководитель организации занимает пост генерального директора, а не президента.

Соответствующие изменения в официальные документы были внесены на текущей неделе. В настоящее время Российские железные дороги возглавляет Олег Белозеров. Как узнало РИА Новости , переименование должности было его инициативой. Белозеров объяснил ее необходимостью соответствия принятым в России практикам корпоративного управления.

Ранее сообщалось, что в правительстве страны объявили дату возобновления продажи плацкартных билетов. Они были приостановлены РЖД в начале ноября.