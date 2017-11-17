ЕР разработала предложения в проект закона о неналоговых платежах

Предпринимательская платформа «Единой России» разработала предложения к законопроекту об обязательных платежах для предпринимателей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе партии. Московский бизнес: казнить нельзя помиловать

Законопроект будет «рамочным» документом, который повысит стабильность предпринимательской деятельности в России, отметила сопредседатель Предпринимательской платформы, депутат Госдумы Татьяна Алексеева. Она добавила, что регионами будут приниматься свои законы и подзаконные акты о неналоговых платежах.

Будет введена система неналоговых платежей, которая установит единый принцип установления и взимания таких платежей. Будет составлен реестр неналоговых платежей, который будет предусматривать их классификацию и исключит дублирование схожих платежей. При этом перечень неналоговых платежей будет находиться в открытом доступе.

При внесении новых платежей будет устанавливаться точная дата, когда такой платеж можно совершить.

Татьяна Алексеева отметила, что разработанными предложениями удалось ускорить выработку законопроекта и повысить его качество.

Ранее Минфин внес в правительство разработанный совместно с Минэкономразвития законопроект о неналоговых платежах (к ним относятся утилизационный сбор, плата за возмещение вреда дорогам с большегрузов и так далее). Это рамочный закон, он станет основой «кодекса неналоговых платежей». Законопроект предполагает, что после 1 июля 2019 года можно будет не платить по платежам, которые не попадут в специальный реестр или информация о которых не появится в Интернете в установленном порядке.