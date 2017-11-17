Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в пятницу, 17 ноября, доложил Владимиру Путину о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года.

Путин сегодня находится в Санкт-Петербурге, где проходит международный культурный форум. О встрече Путина и Кудрина рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЦСР рассказал российскому лидеру о деятельности Центра.

На вопрос, не обсуждалось ли привлечение Кудрина к подготовке экономической части предвыборной программы Путина, официальный представитель Кремля ответил: "Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин".