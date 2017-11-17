Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции.

Согласно последней информации, обнародованной сегодня регулятором, в первом полугодии 2018 года данный показатель достигнет 4 процентов. Предполагается, что по итогам текущего года инфляция не будет превышать 3 процентов, а затем немного увеличится.

В ЦБ подчеркнули, что в октябре 2017 года инфляция в связи с увеличением предложения российской аграрной продукции и переносом сроков сбора урожая установилась на уровне 2,7 процента.