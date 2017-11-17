ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

В пятницу, 17 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии московский коммерческий банк "Региональные финансы". Согласно последней информации, данная организация не являлась участником системы страхования вкладов, однако по состоянию на 1 ноября занимала в банковской системе России 480-е место.

Как уточняется в сообщении Банка России, Регионфинансбанк многократно нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем, а также финансированию терроризма. Организация не предоставляла полные и достоверные сведения в уполномоченный орган.