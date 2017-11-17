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ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

17 ноября 2017, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк
фото: globallookpress.com

В пятницу, 17 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии московский коммерческий банк "Региональные финансы". Согласно последней информации, данная организация не являлась участником системы страхования вкладов, однако по состоянию на 1 ноября занимала в банковской системе России 480-е место.

Как уточняется в сообщении Банка России, Регионфинансбанк многократно нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем, а также финансированию терроризма. Организация не предоставляла полные и достоверные сведения в уполномоченный орган.

 

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Древний храм нашли в Египте при строительстве жилого дома

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В Италии скончался босс группировки "Коза Ностра"

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В Норильске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines

В Норильске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines

В пятницу, 17 ноября, самолет компании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Норильска. Воздушное судно, направлявшееся в Новосибирск, вернулось в аэропорт из-за технической неисправности.

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Илон Маск представил уникальный грузовик на электротяге

Илон Маск представил уникальный грузовик на электротяге

Компания знаменитого во всем мире предпринимателя Илона Маска Tesla Inc. представила уникальный грузовик на электротяге. Транспортное средство, похожее на автобус класса люкс получило название Tesla Semi.

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На Кутузовском проспекте эвакуировали торговый центр

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У телеведущего Андрея Малахова родился первенец

У телеведущего Андрея Малахова родился первенец

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов накануне вечером впервые стал отцом. Согласно последним данным, жена звезды телевидения Наталья Шкулева родила в одной из лучших клиник Москвы сына.

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В субботу в Москве будут открыты восемь катков с искусственным льдом

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