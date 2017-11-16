Что хорошего показала сельскохозяйственная перепись

Нынешней осенью Росстат завершил новую сельскохозяйственную перепись. Предыдущая прошла в 2006 г. и открыла глаза на многое, о чём не догадывались в центре.



Сельхозпереписи бесценны, это единственный способ разглядеть реальную картину, выяснить, что на самом деле происходит на земле в России. Иначе толком не узнать, сколько и каких в стране хозяйств, у кого сколько земли, как живут и какой держат скот, что сажают. Выяснить это, конечно, непросто и дорого. Федеральный бюджет выдал Росстату на перепись 2016 года 14,5 млрд рублей. Для сравнения: предыдущая перепись, 10-летней давности, обошлась государству в 6 миллиардов. На эти средства статистический титан отправил по сельским краям и весям ни много ни мало 60 тыс. миссионеров.



Что стало известно? Перепись шла с весны прошлого года, но результатов толком нет до сих пор. Росстат, как обычно, запрягает крайне неспешно, в конечном счёте он должен выдать подробнейшие цифры по селу в восьми томах, но до сих пор не дошёл даже до второго. Глядишь, такими темпами финальная книга выйдет аккурат к новой переписи 2027-го.



Мы по крайней мере уже знаем главное. За последние 10 лет село всё больше становилось вотчиной титанов, небольшие хозяйства тихо уходят. Если в 2006 г. в России было 250 тыс. крестьянских хозяйств как таковых, к 2017 г. осталось 137 тысяч. Частников как было 30 с небольшим тысяч, так и осталось. Но место на земле не только не опустело, за 10 лет площадь под посевами выросла с 75 до 80 млн гектаров. На фоне вымирания фермеров разрослись громадные агрохолдинги. Судьба благоволила крупняку настолько, что к 2017 г. всего 22 крупнейшие компании завладели 6,5 млн гектаров.



В нашем сельском хозяйстве заняты 6,47 млн человек. Вот только крестьянский труд близко не приносит столько денег, сколько платят банкирам и работникам сырьевых компаний. Зарплаты на селе по-прежнему одни из самых низких по всем отраслям экономики. При этом всё-таки крестьянину стало лучше. По крайней мере остановилось пресловутое вымирание деревни.



Самое приятное, конечно, темпы развития. В среднем за последние 15 лет наше сельское хозяйство росло на 4% в год. Это втрое выше темпов роста мирового сельхоза!



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