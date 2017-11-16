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Что хорошего показала сельскохозяйственная перепись

16 ноября 2017, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Что хорошего показала сельскохозяйственная перепись

Нынешней осенью Росстат завершил новую сельскохозяйственную перепись. Предыдущая прошла в 2006 г. и открыла глаза на многое, о чём не догадывались в центре.

Сельхозпереписи бесценны, это единственный способ разглядеть реальную картину, выяснить, что на самом деле происходит на земле в России. Иначе толком не узнать, сколько и каких в стране хозяйств, у кого сколько земли, как живут и какой держат скот, что сажают. Выяснить это, конечно, непросто и дорого. Федеральный бюджет выдал Росстату на перепись 2016 года 14,5 млрд рублей. Для сравнения: предыдущая перепись, 10-летней давности, обошлась государству в 6 миллиардов. На эти средства статистический титан отправил по сельским краям и весям ни много ни мало 60 тыс. миссионеров.

Что стало известно? Перепись шла с весны прошлого года, но результатов толком нет до сих пор. Росстат, как обычно, запрягает крайне неспешно, в конечном счёте он должен выдать подробнейшие цифры по селу в восьми томах, но до сих пор не дошёл даже до второго. Глядишь, такими темпами финальная книга выйдет аккурат к новой переписи 2027-го.

Мы по крайней мере уже знаем главное. За последние 10 лет село всё больше становилось вотчиной титанов, небольшие хозяйства тихо уходят. Если в 2006 г. в России было 250 тыс. крестьянских хозяйств как таковых, к 2017 г. осталось 137 тысяч. Частников как было 30 с небольшим тысяч, так и осталось. Но место на земле не только не опустело, за 10 лет площадь под посевами выросла с 75 до 80 млн гектаров. На фоне вымирания фермеров разрослись громадные агрохолдинги. Судьба благоволила крупняку настолько, что к 2017 г. всего 22 крупнейшие компании завладели 6,5 млн гектаров.

В нашем сельском хозяйстве заняты 6,47 млн человек. Вот только крестьянский труд близко не приносит столько денег, сколько платят банкирам и работникам сырьевых компаний. Зарплаты на селе по-прежнему одни из самых низких по всем отраслям экономики. При этом всё-таки крестьянину стало лучше. По крайней мере остановилось пресловутое вымирание деревни.

Самое приятное, конечно, темпы развития. В среднем за последние 15 лет наше сельское хозяйство росло на 4% в год. Это втрое выше темпов роста мирового сельхоза!

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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Московский монорельс переделают в трамвай

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В московском аэропорту "Домодедово" прорвало канализацию

В московском аэропорту "Домодедово" в четверг, 16 ноября, прорвало канализацию. Сотрудники кафе попытались самостоятельно устранить проблему в системе водоотведения и случайно повредили трубу.

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Что будет в Сирии после разгрома ИГИЛ

Несмотря на то что с запрещённым в РФ ИГИЛ в Сирии пока окончательно не покончено, кое-кто и в России, и в мире уже начал активно делить шкуру неубитого медведя.

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Два новых вокзала могут построить в Москве

Два новых вокзала могут построить в Москве

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Что хорошего показала сельскохозяйственная перепись

Что хорошего показала сельскохозяйственная перепись

Нынешней осенью Росстат завершил новую сельскохозяйственную перепись. Предыдущая прошла в 2006 г. и открыла глаза на многое, о чём не догадывались в центре. Это единственный способ разглядеть реальную картину.

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Появились подробности ДТП с участием автобуса и грузовика в Марий Эл

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Уточняется, сколько человек погибли в результате столкновения маршрутного автобуса и грозового автомобиля "КАМАЗ" в районе 64-го км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" в Республике Марий Эл.

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Чем опасен искусственный интеллект и стоит ли его бояться

Чем опасен искусственный интеллект и стоит ли его бояться

Машины с элементами искусственного интеллекта уже разрабатываются во всём мире, в том числе в нашей стране. Например, спасательные или военные роботы,системы распознавания лиц и речи, машинный перевод...

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Божена Рынска как и актер Дюжев считает, что среди россиян есть "быдло и жлобье"

Светский обозреватель Божена Рынска встала на защиту актера Дмитрия Дюжева. Дюжев подвергся критике после того, как пожаловался на россиян, с которыми он оказался в аэропорту.

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Рогозин рассказал о выкатке в Казани бомбардировщика Ту-160

Рогозин рассказал о выкатке в Казани бомбардировщика Ту-160

В Казани на авиационном заводе построен новый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2. 16 ноября состоялась выкатка на летно-испытательную станцию нового "Белого лебедя".

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Ксения Собчак показала фото сына-крепыша

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Микроавтобус и КАМАЗ столкнулись в Марий Эл, есть погибшие и пострадавшие

Микроавтобус и КАМАЗ столкнулись в Марий Эл, есть погибшие и пострадавшие

В Марий Эл в четверг, 16 ноября, по предварительным данным, девять человек погибли, и 12 человек пострадали при столкновении микроавтобуса "Мерседес Спринтер" с грузовой фурой "КАМАЗ".

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Кудрин разъяснил свое мнение по поводу пенсий

Кудрин разъяснил свое мнение по поводу пенсий

Председатель совета ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин прокомментировал свое мнение по поводу пенсий. ПФР, вице-премьер Ольга Голодец, Минтруд заверили, что деньги на выплату пенсий имеюются.

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ВАДА примет предложение СК РФ о сотрудничестве

ВАДА примет предложение СК РФ о сотрудничестве

Всемирное антидопинговое агентство примет предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений. Об этом заявил президент ВАДА Крейг Риди. Он назвал это "возможным выходом" из сложившейся ситуации.

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Путин имеет влияние на ДНР и ЛНР, но оно не безграничное – Песков

Путин имеет влияние на ДНР и ЛНР, но оно не безграничное – Песков

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Калининградские астрономы показали сближение астероида с Землей (ВИДЕО)

Калининградские астрономы показали сближение астероида с Землей (ВИДЕО)

Астероид (3200) Фаэтон приблизится к Земле 17 декабря. За небесным телом, диаметр которого около пяти километров, пройдёт на расстоянии 10 миллионов километров от нашей планеты.

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