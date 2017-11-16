Рублю предсказали дальнейшее падение

Рубль в ближайшее время ждет дальнейшее падение. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Роман Ткачук. Ранее на этой неделе курс доллара впервые с середины августа превысил 60 рублей.

По мнению Ткачука, российская валюта продолжит дешеветь. Против нее играет ряд факторов. Среди них - снижение интереса инвесторов к государственным облигациям РФ, непростая геополитическая обстановка и повышенный спрос на валюту со стороны компаний, которым предстоят крупные выплаты по внешним долгам.

До конца текущего месяца доллар может подорожать до 61-62 рубля. Аналитик посоветовал гражданам, планирующим провести новогодние каникулы за рубежом, позаботиться о приобретении валюты заранее, пишет «Российская газета».