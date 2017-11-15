Бензин может снова подорожать с 1 января 2018 года

Бензин может подорожать с 1 января 2018 года. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо будут увеличены в будущем году дважды.

Ставка акцизов на бензин класса 5 с 1 января 2018 года увеличится на 10,7% и составит 11,213 тыс. рублей за тонну. Второй этап повышения предполагается с 1 июля до 11,892 тыс. рублей за тонну. Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка в размере 10,535 тыс. рублей за тонну, сообщает "Финмаркет".

Ставка акциза на дизельное топливо с самого начала будущего года вырастет на 12,7% - до 7,665 тыс. рублей за тонну. С 1 июля этот показатель вырастет до 8,258 тыс. рублей за тонну. Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка 7,072 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов.

Уже в этом году оптовые цены на бензин в ноябре достигли самых высоких показателей за 2017 год. АИ-92 подорожал на 2,3%, АИ-95 – на 1,7%.