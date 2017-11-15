Экспертами назван средний чек россиян в октябре

Эксперты проанализировали данные о ежедневных покупках россиян и сообщили, сколько граждане РФ тратят в магазине за один поход. Выяснилось, что в октябре 2017 года средний чек российского покупателя подорожал.

Средний чек жителей России за один поход в магазин составил в октябре 532 рубля. По сравнению с показателями за сентябрь, средний чек в октябре вырос на 1,5%, то есть на 8 рублей.

Больше всего траты выросли у жителей Северо-Западного и Южного федеральных округов. Там он увеличился за месяц на 4 и 5 % соответственно.

На Дальнем Востоке средний чек повысился сразу на 8,6% (до 529 рублей), но, по словам экспертов, скачки в этом регионе происходят регулярно, и не исключено, что через месяц показатель будет отрицательный.

Анализировали данные эксперты исследовательского холдинга "Ромир".