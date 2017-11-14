Медведев рассказал о важнейшем достижении власти за последние годы
14 ноября 2017, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Благодаря экономической политике правительства Россия вошла в число стран с цивилизованной инфляцией. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев.Выступая на пресс-конференции, председатель кабинета министров отметил, что в условиях гиперинфляции нормальное развитие государства невозможно. Замедление роста цен на товары и услуги Медведев назвал важнейшим достижением властей РФ за последние годы, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России внес изменения в свой прогноз на инфляцию в текущем году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что по итогам 2017-го данный показатель составит 3,2%.