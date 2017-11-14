Названы причины рекордного роста цен на бензин в России
14 ноября 2017, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали о причинах зарегистрированного в России рекордного роста стоимости бензина.Заметку, посвященную данному вопросу, опубликовала газета «Ведомости». Опрошенные изданием специалисты рассказали, что на подорожание топлива могла повлиять остановка работы установки на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Из-за этого предприятие в текущем месяце значительно сократит выпуск высокооктанового бензина.
В качестве еще одной причины повышения стоимости топлива названо желание нефтяников увеличить прибыль от продаж своей продукции. Бизнес пользуется тем, что биржевые цены, в отличие от розничных, не контролируются государством.
Ранее во вторник стало известно, что оптовые цены на бензин в ноябре достигли самых высоких показателей за 2017 год. Так, АИ-92 подорожал на 2,3%, АИ-95 – на 1,7%.