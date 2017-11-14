В столицу Среднего Урала завезли новые деньги

В Екатеринбург поступила первая партия новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, однако до 2018 года купюры останутся в банках, потому что требуется еще настроить все кассовые аппараты.



Напомним, что новые банкноты были введены в обращение 12 октября этого года. На 200-рублевой купюре зеленого цвета изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, на 2000-рублевой купюре синего цвета - мост на остров Русский на Дальнем Востоке и космодром «Восточный» в Амурской области.