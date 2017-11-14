Центробанк выступил за налогообложение майнинга криптовалют

В Центробанке выступили за введение налога на майнинг криптовалют. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, такой вид деятельности "должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение". Силуанов: Криптовалюта никогда не заменит рубль в России

По ее словам, подготовка соответствующего законопроекта завершится к июлю 2018 года. Первый зампред отметила, что позиции Центробанка и различных ведомств, в том числе Минфина, Минкомсвязи и Минэкономразвития, "по основным моментам совпадают", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку к лету 2018 года разработать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалют.