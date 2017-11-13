Эксперты назвали регионы России с самым недоступным жильем

Специалисты проанализировали объявления о продаже жилья и средние зарплаты в 82 городах России, чтобы выяснить, сколько лет нужно копить на квартиру россиянину, если откладывать зарплату целиком.

Аналитики разделили цену квартиры на годовой доход одного гражданина. Затем они определили, за какой период житель того или иного региона страны сможет накопить на покупку недвижимости. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Крымские города обогнали Москву и Санкт-Петербург по недоступности квартир для местных жителей. Дольше всего на квартиру будут копить жители Севастополя — 15 лет, отмечают аналитики. Среднестатистическая зарплата в городе составляет 26,1 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры — 4,5 млн руб. На остальном полуострове ситуация такая же. Средний крымчанин будет копить на жилье 14 лет, говорится в пресс-релизе.

Столичному труженику в среднем необходимо ежемесячно в течение 13,6 лет откладывать всю зарплату в 79 215 рублей, чтобы купить "гнездышко" за 11,343 млн рублей. 12 лет понадобится также петербуржцу, чтобы обзавестись своим жильем.

В Краснодарском крае с учетом средней зарплаты и цен на квартиры деньги на приобретение недвижимости придется собирать 10 лет.

Самые доступные квартиры располагаются в Карелии, Еврейской автономной области, Мурманской области, ЯНАО. Замыкает рейтинг Магаданская область, где местные жители смогут накопить на квартиру за два года. зарплаты в регионе одни из самых высоких в стране, средняя составляет 71 786 рублей в месяц. А стоимость жилья – самая низкая: 1,97 миллиона рублей.