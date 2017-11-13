Медведчук сообщил об остром дефиците угля на Украине из -за санкций

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщил об остром дефиците угля на Украине из -за принятых против России санкций.

По словам Медведчука, зимой Украина рискует остаться без угля. Министерство экономического развития и торговли Украины 30 октября ввело санкции в отношении 18 российских компаний, в том числе компании "Южтранс", которая поставляет в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.

"Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?" - сообщается на сайте Медведчука.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса, с начала года страна увеличила ввоз угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза. Основным поставщиком остается Россия (55,7%), -сообщает ТАСС. В два раза меньше поставляют угля США (25%).