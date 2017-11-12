Крупный урожай зерна в России угрожает американским фермерам

Цена на американскую пшеницу падает, одновременно США закрывают торговое представительство Пшеничной ассоциации в Египте. Главная причина - крупный урожай зерновых в Российской Федерации. Урожай зерна впервые достиг 30 центнеров с гектара

В Чикагской торговой палате зафиксировано 25-процентное падение цен на пшеницу: с начала сбора урожая в России они достигли 4,19 доллара за бушель. «Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США как мирового экспортера пшеницы», — пишет The Wall Street Journal.

U.S. Wheat Associates («Пшеничная ассоциация США») предупредила о намерении закрыть свое представительство в Египте, который является крупнейшим импортером пшеницы. Судя по сообщению, закрытие запланировано на декабрь.

Представитель ассоциации рассказал изданию, что торговая группа просто не сможет «конкурировать с Россией в ценовых вопросах на этих рынках».