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Рамзан Кадыров и Андрей Костин договорились об инвестициях в Чечню

12 ноября 2017, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров и Андрей Костин договорились об инвестициях в Чечню
instagram.com

Чеченскую Республику по приглашению Рамзана Кадырова посетил президент-председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин. В ходе состоявшейся дружеской беседы был обсужден целый ряд вопросов.

"Особенно важно, что достигли договоренности о рассмотрении ВТБ инвестиционных проектов в реальном секторе экономики", - написал руководитель региона в Instagram. Костин и Кадыров также договорились о присоединении Чечни к благотворительной корпоративной программе ВТБ "Мир без слез" и иным программам социального проекта "ВТБ – России"

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Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Венеры

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Маршрутка опрокинулась набок после столкновения с внедорожником в Москве

На улице Обручева сегодня днем столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. Движение по улице было перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, вызван медицинский вертолет.

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Крупный урожай зерна в России угрожает американским фермерам

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Глобальное потепление перенесло выпадение снега в Москве

Глобальное потепление перенесло выпадение снега в Москве

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Бездомную кошку заподозрили в убийстве пенсионерки

Бездомную кошку заподозрили в убийстве пенсионерки

В японской префектуре Кумамото полицейские подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней женщины. Тело пенсионерки нашла в ее доме дочь. На лице погибшей были обнаружены около 20 порезов.

//Экономика

Рамзан Кадыров и Андрей Костин договорились об инвестициях в Чечню

Рамзан Кадыров и Андрей Костин договорились об инвестициях в Чечню

Чеченскую Республику по приглашению Рамзана Кадырова посетил президент-председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин. В ходе состоявшейся дружеской беседы был обсужден целый ряд вопросов.

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Дмитрий Рогозин не исключил присоединения ОАЭ к использованию Байконура

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Сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

Оппоненты Петра Порошенко настаивают на том, что закон об отрешении его от власти должен быть принят до конца ноября. Если власти не выполнят данное требование, главе государства объявят «народный импичмент».

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На дне озера Ван в Турции нашли руины древнейшей крепости

Руины древнейшей крепости обнаружили на дне турецкого озера Ван. Предположительно, крепость построили три тысячи лет назад во времена древнего государства Урарту. Развалины находятся на глубине 10 метров.

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Поклонникам Задорнова разрешили попрощаться с сатириком

О смерти Михаила Задорнова, страдавшего онкологическим недугом, стало известно в минувшую пятницу. После окончания церемонии прощания тело сатирика доставят в Латвию, где состоятся похороны.

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Собчак заявила об открытии нового штаба в Петербурге

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Собчак прокомментировала свист в свой адрес на митинге в Петербурге

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Ученые выяснили, что успеваемость старшеклассников зависит от числа одноклассниц

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Появились подробности изъятия 12-летней дочки у матери-россиянки в Финляндии

Появились подробности изъятия 12-летней дочки у матери-россиянки в Финляндии. Девочку, которую изъяли в сентябре финские социальные службы - имеет одно гражданство, Финляндии.

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