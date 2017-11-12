Рамзан Кадыров и Андрей Костин договорились об инвестициях в Чечню

Чеченскую Республику по приглашению Рамзана Кадырова посетил президент-председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин. В ходе состоявшейся дружеской беседы был обсужден целый ряд вопросов.

"Особенно важно, что достигли договоренности о рассмотрении ВТБ инвестиционных проектов в реальном секторе экономики", - написал руководитель региона в Instagram. Костин и Кадыров также договорились о присоединении Чечни к благотворительной корпоративной программе ВТБ "Мир без слез" и иным программам социального проекта "ВТБ – России"