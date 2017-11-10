Россияне все меньше откладывают сбережения и все больше берут кредитов

Граждане России с середины 2017 года начали отходить от сберегательной модели поведения и все чаще берут потребительские кредиты, сообщается в опубликованных аналитических материалах Банка России. В России появились компании-«разблокировщики» счетов

"Это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, так и банков", — заявили в ЦБ.

Еще одним признаком постепенного восстановления склонности к потреблению, по мнению ЦБ, может являться замедление роста депозитов населения при восстановившемся росте остатков на счетах организаций. Уточняется, что в период с апреля по сентябрь 2017 года депозиты населения в банках увеличились на 2,6%.

Ранее сообщалось, что около 60 процентов россиян убеждены, что в ближайшие месяцы курс доллара увеличится. Согласно даным опроса ВЦИОМ, более половины граждан РФ уверены, что в скором времени доллар будет стоить 63 рубля.