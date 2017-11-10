Жители Москвы тратят на продукты на тысячу рублей больше других россиян

Росстат провел исследования, в ходе которых выяснилось, что за прошедшие 10 месяцев минимальный набор продуктов увеличился в цене по России на 0,7%. В столице подорожание произошло на 2%.

По итогам октября минимальный набор продуктов в Москве стоит 4,5 тысячи рублей. Остальные россияне платят за такой же продуктовый пакет всего 3,7 тысячи рублей. Почти такой же рост цен наблюдается и в Санкт-Петербурге – там продукты питания подорожали на 1,8%.

Эксперты пояснили, что в крупных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге структура потребления отличается от региональной, сообщает газета "Известия". Видя, что доходы москвичей растут, и покупатель готов платить больше, продавцы существенно задирают цены, чего не могли себе позволить в 2014‐2016 годах. Кроме того, в столице выше требования к качеству еды.