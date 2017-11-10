РМК и Казахстан подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества

Председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и аким Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев вчера, 9 ноября, подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества.



В столице Южного Урала в течение двух дней проходил Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, куда прибыли президенты двух стран. Здесь состоялось подписание множество соглашений, одним из которых стал меморандум о сотрудничестве РМК и Казахстана.



Стороны решили помогать друг другу в геологоразведке и промышленном освоении месторождений медно-цинковых руд в Актюбинской области, а также о развитии производственных мощностей предприятий Русской медной компании.

Немаловажно, что РМК работает в Казахстане с 2004 года и уже вложила в экономику республики 868 миллионов долларов США (в том числе 128 миллиона долларов составляют текущие инвестиции). Активы России и Казахстана участвуют в единой цепочке производства и обеспечивают экономическое развитие приграничных территорий России и Казахстана.



В Республике на предприятиях РМК работают около 1700 человек, еще 600 трудятся подрядчиками. В бюджет Актюбинской области направляется более 1 миллиона долларов США каждый год, развивается и региональная инфраструктура.



- С начала работы РМК мы рассматриваем Актюбинскую область как один из наших приоритетных направлений работы, - уточнил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. - Благодаря богатству природных ресурсов и поддержке руководства регионов, которые располагаются поблизости, это сотрудничество очень привлекательно и перспективно. Поэтому мы готовы продолжать и развивать эту работу.



Аким Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев отметил, что Казахстан в рамках исполнения поручения президента активно привлекает инвестиции.



- Компания РМК зарекомендовала себя как ответственный инвестор, который придерживается самых высоких стандартов экологии и вносит большой вклад в социальное развитие нашего региона, - подчеркнул аким. - Продолжение инвестиционного сотрудничества с РМК означает рост налоговых отчислений, новые высококвалифицированные рабочие места и повышение качества жизни населения.