Власти Крыма назвали сумму ущерба от диверсий на газопроводах и ЛЭП

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сумму ущерба от диверсий, которые в начале ноября текущего года были совершены на двух линиях газопровода среднего давления и ЛЭП на территории полуострова.

Согласно последней информации, сумма достигает 7,5 миллионов рублей. Этот показатель включает в себя материальный ущерб от подрыва газопроводов и ЛЭП, а также затраты на восстановительные работы, передает РИА "Новости" слова Аксенова. Глава Крыма также подчеркнул, что косвенные экономические потери от осуществленных в республике диверсий достигают 35 миллионов рублей.

Напомним, в первый день ноября на полуострове были повреждены сразу две линии газопровода, а также обрушена опора ЛЭП. В результате без газоснабжения и электроснабжения остались несколько тысяч граждан. Специалистам удалось в течение суток устранить все повреждения. Впоследствии по факту случившегося были возбуждены три уголовных дела.