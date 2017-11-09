Президент России Владимир Путин посетил компрессорный завод в Челябинске

Глава РФ Владимир Путин сегодня, 9 ноября, приехал на компрессорный завод Челябинска, чтобы лично увидеть цеха листообработки и готовой продукции, а также пообщаться с работниками завода.

Визит состоялся в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который второй день проходит в столице Южного Урала.



Владимира Путина сопровождали полпред по УрФО Игорь Холманских, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор региона Борис Дубровский и гендиректор компрессорного завода в Челябинске Альберт Ялалетдинов.