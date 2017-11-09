Борт №1 с Владимиром Путиным приземлился в Челябинске

В Челябинске сегодня, 9 ноября, проходит второй день Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В повестке для дальше состоится пленарное заседание, в котором примут участие главы России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Самолет президента России подлетел к аэропорту Челябинска около 16-00. Борт №1 успешно приземлился, и Владимир Путин отправился к месту проведения мероприятий форума.

Два первых лица государств подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Также предусмотрено подписание целого пакета межгосударственных, межправительственных, региональных и бизнес-документов.