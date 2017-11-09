В Челябинске - 2 день XIV Форума международного сотрудничества Россия-Казахстан

Сегодня, 9 ноября, в Челябинске начался 2 день XIV Форума международного сотрудничества России и Казахстана. От России в мероприятии участвует 400 человек, в том числе 12 губернаторов, а также федеральных министерств и ведомств, деловых кругов.

Сегодня одно из главных событий этого года пройдёт на площадке нового завода «Русские электрические двигатели». Открылся форум в 9-00 панельной сессией на тему «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество, как фактор развития человеческого капитала».



Встречу открыл руководитель Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Росси Виталий Гудин. Он уточнил, что между Россией и Казахстаном подписано 400 соглашений. Только за текущий год в Казахстане проведено 45 мероприятий с участием России.



В свою очередь руководитель департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил, что наши страны связывает не только общая граница, но и тесное сотрудничество. За последние годы Казахстан стал надежным партнеров, обогнал Китай и ряд других стран. Кайрат Торебаев подчеркнул, что это мероприятие лишь укрепит достигнутые отношения.



Тем временем на форуме были представлены несколько тематических выставок. На экспозициях России и Казахстана было расположено, пожалуй, наибольшее число экспонатов.



Параллельно с первой панельной сессией проходит Заседание российско-казахстанского делового совета. На нем первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук уточнил, что порядка 70 процентов товарооборота между Россией и Казахстаном приходится именно на межрегиональную и приграничную торговлю.



- Люди должны чувствовать себя на территории России и Казахстана как дома. Мне представляется, что мы должны все наше сотрудничество направить на создание условий, которые бы укрепляли дружбу, развивали взаимодоверие, взаимопомощь, — уточнил Степан Киричук.



Представитель Минэкономразвития России Светлана Бибичкова предложила принять программу приграничного сотрудничества России и Казахстан, которую единодушно поддержали участники мероприятия.