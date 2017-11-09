В какой стране самый дешёвый бензин

Недавно Всемирное энергетическое агентство сравнило стоимость бензина в 61 стране. Брали цены за весь прошлый год. Хотя РФ в 2016 г. вышла на первое место в мире по добыче нефти, бензин у нас оказался далеко не самый дешёвый.



Чтобы свести все страны к одной шкале, специалисты считали стоимость бензина в галлонах (3,785 л). Главная сенсация: в нашей стране такой объём топлива в среднем обходится в 161,7 рубля. Тогда как в США цена оказалась 152 руб. по курсу Центробанка. При этом, по статистике, средняя зарплата в США в 5,2 раза выше, чем в России, значит, топливо в США реально почти вшестеро доступнее народу.



Второе открытие. С 2014 г. цены менялись в обеих странах, вот только в разные стороны. В США за прошлый год бензин подешевел на 1,4%. Тем временем в России в 2016 г. оптовые цены на бензин подскочили на 25%. Причины подорожания загадочны. Как отмечают эксперты, повышать цены не с чего, в России избыток бензина, все крупные НПЗ в 2016 г. страдали от перепроизводства.



Но высокие цены – ещё полбеды. Монополисты не стесняются продавать втридорога паршивый бензин. Незадолго до кризиса российские цены на дизельное топливо практически сравнялись с североамериканскими. Именно в тот момент, когда произошло максимальное сближение цен, российский дизель признали худшим по качеству в Европе.



Как утверждает Федерация автомобилистов России, фальсифицированный бензин АИ-92 и АИ-95 продаётся на 70% заправок повально во всех регионах. По её оценкам, только объём поддельной солярки достигает 10 млн т в год.



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